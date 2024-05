Barroso anuncia envio de recursos do Judiciário para Rio Grande do Sul

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, anunciou nesta quinta-feira (2) que o Judiciário vai enviar recursos para ajudar na recuperação do Rio Grande do Sul. O estado decretou situação de calamidade pública em função das fortes chuvas que atingem diversos municípios.

No início da sessão desta tarde, Barroso informou que os recursos são oriundos de. O dinheiro foi arrecadado com recebimento de multas e poderá ser direcionado para a população afetada. "Queria manifestar a solidariedade do STF ao governador Eduardo Leite e aos poderes Judiciário e Legislativo pelo drama das inundações", declarou o ministro.De acordo com a Defesa Civil, as consequências das fortes chuvas que castigam o estado já causaram ao menos 13 mortes. Pelo menos 21 pessoas estão desaparecidas e mais dede alguma forma em todo o estado.Mais cedo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silvano socorro à população e na reconstrução de municípios gaúchos atingidos por tempestades e enchentes. Lula e uma comitiva de ministros estão hoje em Santa Maria, que classificou a situação como o pior desastre climático da história do Rio Grande do Sul.