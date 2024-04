Governo inicia produção de nova agenda de desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul

O governo do RS passará a desenvolver nos próximos seis meses uma nova agenda de desenvolvimento econômico no Estado. Em evento no Palácio Piratini, com a presença de importantes lideranças gaúchas da economia e da política, o governador Eduardo Leite (PSDB) apresentou o projeto, que está sendo produzido em parceria com a consultoria McKinsey.

Mesmo imerso em um debate tributário relacionado a possível alta do ICMS, Leite quis, pelo menos por hora, deixar essa pauta de lado: "Não estamos tratando disso, o desenvolvimento do RS depende de vários temas. Temos que ser capazes de tratá-los paralelamente. Não podemos ficar para trás e deixar de discutir outros temas", afirmou diante do empresariado.

O processo de construção dessa agenda foi iniciado na tarde desta quarta-feira (10), no Palácio Piratini. Primeiro, o governador e a consultoria apresentaram o plano.

Em seguida, a portas fechadas, representantes de setores da economia se reuniram com secretários e técnicos do Estado para começar um trabalho de coleta de informações.

A nova agenda econômica será desenvolvida em três eixos. O primeiro seria a realização de um diagnóstico da estrutura socioeconômica do Estado para identificar setores com maior impacto para o desenvolvimento da economia. Assim, seria desenvolvido uma plano no desenho do programa estadual de atração de investimentos.

O segundo eixo modelaria o Serviço Social Autônomo (SSA) para execução de políticas públicas relacionadas à atração de investimento, com portfólio de serviço e metodologia de identificação, prospecção e priorização de novos investimentos.

Esses dois primeiros eixos teriam duração de 12 semanas. O terceiro eixo seria a implementação do SSA em si, com capacitação de equipes para operacionalizá-lo.