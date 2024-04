Assembleia Legislativa aprova proposta de escolas cívico-militares no RS

A Assembleia Legislativa (AL) aprovou nesta terça (9), o Projeto de Lei 344/23, proposto pelos parlamentares da bancada do Republicanos. O projeto autoriza a instituição do Programa das Escolas Cívico-Militares no Rio Grande do Sul para instituições de ensino da rede estadual de educação básica. A informação foi publicada em nota no site da AL.

Ainda no material divulgado pela Assembleia, o deputado Gustavo Victorino (Republicanos) comemora a aprovação e enxerga a proposta como um avanço. "É significativa a procura por vagas nas escolas cívico-militares, principalmente porque é um modelo sem ideologia, voltado à disciplina e ao conteúdo, uma luz para reestabelecer a qualidade do ensino”, pontuou Victorino.

Em nota, a AL explica que a proposta surge para combater a extinção do programa educacional pelo governo federal e, assim, garantir as escolas cívico-militares no Estado. O objetivo é assegurar que não se confunda a escola cívico-militar com a escola vocacional militar.