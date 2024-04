Comissão do Senado quer ouvir Musk sobre 'Twitter Files Brazil'

A Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou, nesta terça (9), uma audiência pública para debater as acusações que surgiram a partir do "Twitter Files Brazil" em relação ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ao Supremo Tribunal Federal (STF). Os senadores pretendem ouvir, por videoconferência, Elon Musk, o bilionário dono do X (antigo Twitter) que chamou o ministro Alexandre de Moraes de "ditador".