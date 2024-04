Podemos cresce mais de 900% em número de vereadores no RS

Até a última sexta-feira, estava aberta a janela partidária, período dedicado para vereadores que desejam concorrer à reeleição trocarem seus partidos sem incorrer em infidelidade partidária. Uma das siglas que mais se beneficiou com as mudanças de legenda foi o Podemos, que passou de nove para 94 parlamentares no Rio Grande do Sul. O crescimento foi de 944%.

Na Câmara Municipal de Porto Alegre, por exemplo, o Podemos não contava com nenhuma cadeira. No entanto, logo nas primeiras horas da janela partidária, dois vereadores, à época filiados no PRD (antigo PTB), migraram para o partido: Hamilton Sossmeier e Giovane Byl. Em Viamão, foram três novos filiados no Legislativo municipal.

De acordo com o presidente estadual da sigla, Everton Braz, o crescimento no número de vereadores pela sigla aumenta as expectativas do partido. “Isso nos faz crer que atingiremos plenamente nosso objetivo de eleger 200 vereadores na eleição em outubro, nos tornando um dos maiores partidos do Estado”, afirma.