Fórum da Liberdade busca inspirar jovens em vulnerabilidade na construção de carreira

Resiliência é a linha invisível que une as trajetórias do influenciador Murilo Duarte, do ex-jogador da dupla Gre-Nal Tinga, do deputado estadual (Partido Novo-SP) Leonardo Siqueira e de boa parte da plateia que assistiu ao painel inicial da manhã desta sexta-feira (5), no Fórum da Liberdade. No segundo dia do evento promovido pelo Instituto de Estudos Empresariais (IEE), a palestra “Histórias admiráveis: O Poder do indivíduo”, mediada por Fernanda Zaffari, buscou inspirar as dezenas de jovens de escolas públicas convidadas pela entidade a participar da atividade no Centro de Eventos da PUCRS, em Porto Alegre.

Conhecido como Investidor Favelado, Duarte iniciou sua palestra apresentando suas origens de morador de comunidade localizada na Zona Oeste de São Paulo. “Minha mãe não tinha dinheiro para comprar meu uniforme escolar, e um dia uma professora me humilhou na sala de aula por causa disso. Nesse momento, eu escrevi no meu caderno ‘um dia eu vou ser rico’, e foi aí que a minha chave virou”.

Após sair do colégio e precisar estudar por conta própria para acompanhar as aulas da faculdade de Ciências Contábeis, o consultor financeiro decidiu compartilhar a sua experiência nos meios digitais. Hoje, ele conta com cerca de 1 milhão de seguidores e conta com um patrimônio milionário.

Da mesma forma, o “colorado desde a infância” Tinga lembrou das três negativas que levou do time do coração nos primeiros testes da sua carreira de atleta, e o quanto foi difícil abrir mão de “propostas de dinheiro fácil” na Restinga para seguir seu sonho. “No dia em que decidi subir no ônibus para fazer o teste no Grêmio, uns conhecidos tentaram me convencer a ‘fazer uns corres’ por 50 pila ao invés de tentar mais uma vez. Mas eu fui e ali começou uma história de 20 anos no futebol, em sete clubes, três países diferentes e vaga na Seleção Brasileira”, emocionou-se.

Último elo a se apresentar, Siqueira remontou a infância na comunidade paulistana de Arthur Alvim à formação finalizada nas melhores escolas (como a faculdade de economia da Fundação Getúlio Vargas, o mestrado na School of Economics de Barcelona e o doutorado no Insper). “Quando entrei na FGV, eu me identificava mais com aqueles que trabalhavam lá do que com os meus colegas. Mas a partir do momento em que eu entendi que estamos aqui para servir e não ser servido, o mundo começa a te tratar diferente”, destacou o parlamentar.



Representatividade

Tradicionalmente, o IEE oferece credenciais para alunos de escolas públicas da Capital participarem do Fórum e estabelecerem contatos que possam lhes abrir portas do mercado de trabalho. Conforme o Guilherme Wolf, diretor de formação da entidade, em 2024 foram ampliadas as parcerias e, consequentemente, aumentando as possibilidades.

“Assim, conseguimos trazer 750 jovens ao longo de todo o evento deste ano. Mas o ponto alto acaba sendo esse painel batizado de Poder do Indivíduo. A ideia é que eles consigam ser inspirados a acreditar que é possível ter uma vida diferente, sair de uma situação de vulnerabilidade e conseguir ascender socialmente. Nosso objetivo é conseguir gerar empregabilidade com empresas de associados ou com as pessoas que circulam por aqui”, pontuou o dirigente.

Entre os estudantes que circularam pelos estandes e palestras estava Gabriel Luz de Oliveira, de 19 anos, que fez parte do grupo levado pelo Centro de Promoção da Criança e do Adolescente (CPCA) São Francisco de Assis, da Lomba do Pinheiro. “O que me motiva a vir aqui é poder aprender um pouco mais sobre empreendedorismo. Meu objetivo é um dia ter a minha própria empresa de videogames ou uma revendedora de carros”, contou o jovem.

Segundo a coordenadora da aprendizagem profissional do Centro, Michelle Silveira Pimentel, essa oportunidade é especialmente importante para os moradores do morro: “A parceria das empresas é um dos nossos grandes desafios para possibilitar a inserção desses jovens que se encontram vulneráveis. Por isso, é extremamente importante essa possibilidade de integração em outros espaços, outros ambientes, para que eles consigam vislumbrar possibilidades de se sentirem pertencentes à sociedade”.