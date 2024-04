Ao fim da janela partidária, vereador Jessé Sangalli se filia ao PL

Originalmente filiado ao Cidadania, o vereador Jessé Sangalli migrou ao Partido Liberal (PL) na manhã desta sexta-feira (05), último dia da janela partidária. Embora já tivesse comunicado antecipadamente a decisão de mudança, ela apenas foi concretizada com a assinatura da ficha, que contou com a presença do novo presidente do diretório municipal do PL, o deputado federal Luciano Zucco.