CPI da CEEE Equatorial ouvirá a comunidade nesta quinta-feira (04)

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara Municipal de Porto Alegre que investiga a atuação da CEEE Equatorial na capital gaúcha contará com a participação da comunidade em seu próximo encontro. Realizado nesta quinta-feira (04), com início às 9h30min, ele contará com depoimentos de até vinte representantes comunitários, que devem se inscrever no início da sessão.

Foi convidado a participar do processo o presidente do Movimento Edy Mussoi de Defesa do Consumidor, Cláudio Pires Ferreira. Além disso, na qualidade de ouvintes, receberam convites também o diretor do Procon de Porto Alegre, Wambert Di Lorenzo, e a Ouvidoria da CEEE Equatorial.