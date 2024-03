Sessão da CPI da CEEE na Câmara é cancelada por falta de quórum

A sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara Municipal de Porto Alegre que investiga a CEEE Equatorial por sua atuação na Capital gaúcha marcada para esta quinta-feira (21) foi cancelada por falta de quórum. Apenas cinco dos doze parlamentares compareceram para acompanhar as oitivas agendadas com representantes do Procon, do Sindicato dos Eletricitários e do Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul.

Durante os menos de cinco minutos da sessão, a presidente da CPI, Cláudia Araújo (PSD), registrou a presença dos vereadores Comandante Nádia (PP), Adeli Sell (PT), Pablo Melo (MDB) e Roberto Robaina (PSOL). Até mesmo a vice-presidente da Comissão, vereadora Fernanda Barth (PL), se ausentou. “Lamentavelmente, em um dia em que a cidade sofreu com mais um temporal, muitos dos nossos vereadores estão sem luz. Nos mandaram mensagem que não poderiam estar presentes”, justificou Cláudia.

Além de Barth, estiveram ausentes Alvoni Medina (Republicanos), Conselheiro Marcelo (PSDB), Giovane Byl (Podemos), Giovani Culau (PCdoB), Márcio Bins Ely (PDT) e Tiago Albrecht (Novo). Dois deles, publicaram imagens em seus perfis no Instagram em outros lugares durante o horário previsto para a realização da CPI. Enquanto Marcelo divulgou um vídeo em que aparece dirigindo um carro com a legenda "acompanhando os estragos causados pelo temporal", Alvoni chegou a se dirigir até a Câmara, mas permaneceu em seu gabinete, onde recebeu um vereador e o secretário do Esporte de Santiago.

Rouco e sem voz, o líder da oposição na Casa, Roberto Robaina, utilizou o microfone de apartes para criticar a ausência dos colegas. “Se na CPI faltam os vereadores, imagina como seria se a classe trabalhadora faltasse no trabalho porque não tem luz. Acho que não ter quórum é grave no dia de hoje. Não acho que se justifique, a não ser em caso excepcional. E seria bom que explicassem, então. Porque, se o trabalhador falta, é cobrado. Acho que aqui na Câmara deve ser da mesma forma”, argumentou.