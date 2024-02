CPI da CEEE deve começar depoimentos na próxima semana

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que deve investigar a atuação do Grupo Equatorial à frente da CEEE em Porto Alegre deve começar a ouvir depoimentos de convocados na próxima semana. Os parlamentares envolvidos com a CPI aprovaram o cronograma de atividades apresentado pela relatora vereadora Comandante Nádia (PP) em sessão realizada nesta quinta-feira (29) na Câmara Municipal da Capital.

Na próxima quinta-feira, dia 7 de março, às 9h30min, será prestado o primeiro depoimento. Na ocasião, serão ouvidos o diretor presidente da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), Renato das Chagas e Silva, e os secretários municipais de Serviços Urbanos (Smurb) e do Meio Ambiente (Smamus), Marcos Felipi Garcia e Germano Bremm, respectivamente. Os nomes dos convocados foram aprovados durante a instalação da Comissão.

A sessão também aprovou novos requerimentos de convocações, incluindo dois acionistas majoritários do Grupo Equatorial, Daniel Dantas, do fundo Oportunity, e o representante no Brasil do fundo norte-americano Black Rock. Por não estarem previstos anteriormente, os nomes não estão incluídos no cronograma. O promotor de justiça Felipe Teixeira Neto teve seu nome aprovado para acompanhar as sessões na condição de convidado.

Confira o cronograma dos próximos depoimentos:

14 de março: Defesa Civil e Departamento Municipal de Águas e Esgoto (Dmae);

21 de março: Procon de Porto Alegre, Sindicato dos Eletricitários e Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul;

28 de março: Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) e Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel);

4 de abril: Representantes de comunidades, sendo até 20 inscritos no início da sessão e representante do Movimento Edy Mussoi de Defesa do Consumidor. Na ocasião, serão convidados como ouvintes o Procon/POA e a Ouvidoria da CEEE;

11 de abril: diretor-presidente da CEEE Equatorial, Riberto Barbarena, e o ex-presidente da CEEE estatal, Gilson Carrion;

18 de abril: Assessoria de Relações Institucionais, superintendência técnica e diretoria de Recursos Humanos da CEEE Equatorial;

25 de abril: data reservada para outras atividades necessárias e oitivas de novas convocações

Confira as demais datas

Após as oitivas, o cronograma apresentado prevê, ainda, encontros voltados à análise de evidências coletadas e à elaboração do relatório: