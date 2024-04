PSDB perde ficha 1 para eleição em Porto Alegre

O PSDB ficou mais distante de ter candidato próprio para a prefeitura de Porto Alegre nas eleições que ocorrem em outubro. Ficha 1 do partido, a deputada estadual Delegada Nadine Anflor comunicou ao governador Eduardo Leite que não será candidata, como era a vontade do chefe do Executivo estadual. Com Nadine fora da disputa, os tucanos se vêem com poucas opções para o pleito municipal. Nunca foi vontade de Nadine de ser candidata a prefeita de Porto Alegre em 2024. Ela sempre deixou claro isso ao governador, quando este lhe fez o convite, e à imprensa, quando questionada. Porém, considerou a possibilidade, diante de um cenário político complexo durante os meses que antecedem o pleito, tomou uma decisão e informou a Leite. “Estou tranquila (com a decisão). Faz exatamente dois anos desde que me filiei a um partido político. Estou começando a aprender a política e um ano de primeiro mandato é muito curto. Hoje, minha missão é na assembleia. Por mais que eu não precise me licenciar, o foco muda a partir do momento que eu disser que seria candidata. Não quer dizer que eu não possa vir a ser prefeita de Porto Alegre no futuro. Isso pode acontecer. Mas não neste momento”, afirmou Nadine.Federado com o Cidadania, o PSDB agora passa a estudar alternativas. Uma das possibilidades é a deputada federal Any Ortiz (Cidadania). Ela, contudo, é bastante próxima ao prefeito Sebastião Melo (MDB) e ainda não sinalizou concretamente desejo de ser candidata. Uma solução ‘caseira’ dos tucanos poderia ser o secretário-chefe da Casa Civil do governo do Estado, Artur Lemos Júnior (PSDB). Ele, porém, é braço direito de Leite no Palácio Piratini e participa diretamente das decisões da gestão, além de fazer importante ponte entre o governo e deputados da base, da oposição e entidades setoriais. O PSDB hoje faz parte da base aliada de Melo na Câmara Municipal de Porto Alegre e compõe o governo. Nenhum dos partidos descartou terminantemente repetir a dobradinha da eleição de 2022, que resultou na primeira reeleição de um governador na história democrática gaúcha. Melo inclusive afirmou que vai procurar o partido imediatamente, no caso de os tucanos decidirem não terem candidatura própria. Nadine comunicou a Leite de sua decisão durante um almoço entre os dois. Uma das importantes aliadas do governo no Parlamento, debateram também outras questões pertinentes ao Estado. “Foi um almoço. Conversamos sobre várias possibilidades. É o segundo ano de governo, um governo mais difícil, há um desgaste natural. Acaba que temos que fazer toda leitura do momento”, relatou.