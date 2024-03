Melo não garante PL na vice-candidatura e dialoga com 11 partidos da base

O prefeito Sebastião Melo (MDB) tem questões pendentes até as eleições de Porto Alegre, em outubro, quando pleiteará a reeleição. Com o vice-prefeito Ricardo Gomes (ex-PL, sem partido) fora do jogo eleitoral - e voltou a reiterar sua posição na manhã desta terça-feira (27) -, o chefe do Executivo porto-alegrense afirma que a candidatura a vice-prefeito é uma construção, não garante o Partido Liberal no cargo e diz estar aberto ao diálogo com os 11 partidos que compõem a base governista.

Melo concedeu uma longa entrevista coletiva antes da palestra que concedeu no "Tá Na Mesa", evento promovido pela Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul). Nela,. Questionado se poderia garantir que o PL permanecerá na vice-prefeitura, afirmou que está aberto ao diálogo com os 11 partidos da base.. Temos 11 partidos na base do governo. É natural que as pessoas queiram ter candidato que vou respeitar o tempo de cada partido. No momento que abrir a discussão, vamos conversar com todos os partidos compondo a base do governo, respeitando aqueles que vão ter candidatura para escolher o caminho e o nome", disse Melo."Eu fui vice. Vice é uma construção. Ainda mais do que o prefeito.. Ouvi de vários parceiros que queiram que fosse mantida a parceria com o Ricardo (Gomes). Agora vou ter que reconstruir essa ponte da vice-prefeitura", completou.. O fato ocorre durante uma janela partidária que se estende até 5 de abril, quando os partidos estão se reorganizando e as forças políticas se movimentando.Após o anúncio de Gomes, o primeiro a dar a largada na corrida pela vice-candidatura foi o PP, aliado de primeira hora de Melo em 2020, que já comunicou ao prefeito desejo de participar da chapa à reeleição. O PSD também já formalizou a desejo.. Recebi manifestação formal também do PSD, do (Gilberto) Kassab (presidente nacional do partido). Há duas posições definidas já. Podem ter mais", relatou o emedebista.Mais informações em instantes.