Porto Alegre poderá receber estátua do ex-presidente João Goulart

Uma estátua do ex-presidente João Goulart (Jango), deposto pela Ditadura Militar em 1964, poderá ser instalada em Porto Alegre. O monumento, que já está pronto, foi financiado pela Fundação Caminho da Soberania, presidida pelo ex-deputado gaúcho Carlos Eduardo Vieira da Cunha (PDT) e, agora, aguarda autorização da Prefeitura de Porto Alegre para a sua instalação. Para discutir o tema, será realizada uma audiência pública nesta terça-feira (02), às 9h, com a presença do prefeito Sebastião Melo (MDB).

A ideia é que a estátua de Goulart seja instaurada em trecho da Orla do Guaíba próximo à confluência entre as avenidas João Goulart, Loureiro da Silva e Edvaldo Pereira Paiva. A Capital já possui, entre a Catedral Metropolitana e o Palácio Piratini, uma estátua do ex-governador Leonel Brizola, líder pedetista da Campanha da Legalidade, movimento que apoiou a manutenção do cargo de Goulart.

A iniciativa para a instalação da estátua de Jango partiu do Movimento de Justiça e dos Direitos Humanos (MJDH), do Caminho da Soberania e da Associação dos Ex-Presos e Perseguidos Políticos (AEPPP), representando também outras entidades. Além disso, a realização da audiência faz parte de uma série de eventos que marcam os 60 anos da Ditadura Militar no País.

Quem foi João Goulart

Nascido em São Borja, no Rio Grande do Sul, João Goulart, também conhecido como Jango, destacou-se como político pelo extinto Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Ele foi eleito como vice-presidente duas vezes. A primeira, em 1956, quando também foi eleito para a Presidência Juscelino Kubitschek, e, a segunda, em 1961, com a eleição de Jânio Quadros. Jango tornou-se presidente devido à renúncia do último.

Seu governo, no entanto, foi interrompido em 1964, com a instauração da Ditadura Militar que o depôs da presidência. Com isso, exilou-se no Uruguai e, posteriormente na Argentina, onde morreu em 1976. Embora acredite-se que sua causa de morte tenha sido um ataque cardíaco, parte de seus familiares acreditam que ele possa ter sido envenenado pela Operação Condor. No entanto, a exumação do corpo, realizada em 2013 pela Comissão Nacional da Verdade, não pôde confirmar se houve ou não envenenamento.

Goulart era cunhado de Leonel Brizola e sua família possuía uma intensa amizade com o também ex-presidente Getúlio Vargas.