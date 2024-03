Vereador acusa Câmara de Porto Alegre de censurar exposição sobre golpe

O vereador Giovani Culau (PCdoB) acusa a Mesa Diretora da Câmara de Porto Alegre de impedir o início de uma exposição sobre a ditadura militar no Brasil no saguão da Casa e que ocorreria na segunda-feira, 1 de abril, aniversário de 60 anos do golpe, ocorrido em 1964.

A ação foi proposta pelo vereador Giovani Culau e Movimento Coletivo (PCdoB) e planejada junto ao projeto "Trajetos de Memória - Caminhos da Ditadura em Porto Alegre", de iniciativa de estudantes de graduação de História da Ufrgs, segundo a assessoria de imprensa do parlamentar.

“Memória, Verdade e Justiça” consiste em uma sequência de fotos de locais como o Dopinho, a Esquina Democrática e a Praça Argentina, acompanhado de textos que abordam as violações dos direitos humanos durante o regime militar em locais específicos da cidade, assim como os locais onde atuavam os grupos de oposição à ditadura.

Segundo Culau, a justificativa dada pela Mesa é de que os vereadores querem consultar o conteúdo da mostra antes de sua liberação, mas alega que a proposta já havia sido divulgada tanto para a Mesa quanto para os vereadores.

De acordo com o vereador, a data deve ser um momento de denúncia e lembrança dos 60 anos do golpe militar no Brasil e a exposição contribuiria com o conhecimento dos caminhos que levaram à ditadura na Capital e no País como um todo. "É bastante grave que a exposição que conta a história da ditadura em Porto Alegre não possa acontecer no dia 1º de abril. As últimas manifestações e atos contra a democracia, como a que nós vimos no ano passado, no dia 8 de janeiro, demonstram o quanto é importante defender a democracia e resgatar a luta por memória, verdade e justiça", diz o vereador.

No entanto, Giovani mantém a esperança de que o evento aconteça na data apropriada. "Nós vamos seguir na luta e na batalha para que essa exposição possa acontecer porque é inaceitável esse tipo de censura", defende.

Procurado pela reportagem do Jornal do Comércio, o presidente da Câmara de Porto Alegre, Mauro Pinheiro, não se manifestou até a publicação desta matéria.