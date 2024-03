Saiba como professores de Porto Alegre poderão ter meia-entrada em eventos

Um projeto de lei de autoria do vereador Alex Fraga (PSOL) que garante o desconto de 50% em ingressos em eventos culturais e esportivos para professores de Porto Alegre foi aprovado na Câmara Municipal da Capital nesta quarta (20).

O benefício será válido para docentes das redes pública e privada em todos os níveis de ensino e podem ser utilizados em estabelecimentos que promovam espetáculos de lazer, entretenimento e difusão cultural.

Em seu discurso durante o encaminhamento do projeto, Fraga mencionou o déficit na busca por cursos de licenciatura na graduação e citou iniciativas semelhantes de outros municípios. Além disso, defendeu a necessidade de acesso dos educadores à cultura para levar mais conteúdos artísticos aos seus educandos, o que, de acordo com ele, pode auxiliar em provas como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

"Os professores podem atuar como disseminadores de cultura e incentivar os estudantes a buscar consumir cultura. Precisamos que eles busquem cada vez mais esse consumo", argumentou.

O projeto foi elogiado por colegas de partidos de oposição ao PSOL, como Cassiá Carpes (Cidadania) e Mari Pimentel (Novo). A vereadora, no entanto, solicitou que o projeto fosse "bem costurado" para que pudesse ser, de fato, viabilizado.

Já o líder do governo na Câmara, Idenir Cecchim (MDB), embora tenha votado favoravelmente ao projeto, alegou que essa não é uma pauta do governo. "Ninguém foi procurado aqui pelo setor de eventos. Eu queria deixar bem claro que o governo não está se metendo nisso", defendeu, acrescentando, ainda, esperar que o setor de eventos não vá à prefeitura solicitar o veto.

Alguns parlamentares se mostraram contrários ao projeto, entretanto. Ramiro Rosário (Novo), Tiago Albrecht (Novo) e Comandante Nádia (PP) alegaram que o desconto de 50% encareceria o ingresso para os demais públicos. Durante as discussões, João Bosco Vaz (PDT) chegou a solicitar que os debates na casa fossem mais respeitosos com os proponentes dos projetos em apreciação. Apesar do debate, dos 32 votos recebidos, apenas 5 foram contrários.