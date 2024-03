Audiência pública sobre gestão da Usina do Gasômetro ocorre nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (21), a prefeitura de Porto Alegre realiza audiência pública, presencial e virtual, às 19h, para apresentar e receber contribuições sobre o projeto de parceria para operação e manutenção da Usina do Gasômetro. A audiência acontecerá no Plenário Otávio Rocha da Câmara Municipal.

O aviso do evento foi publicado na edição extra do Diário Oficial do Município de Porto Alegre (Dopa) de segunda-feira (11).



Os interessados em participar, virtual ou presencialmente, deverão obrigatoriamente realizar inscrição prévia por meio do formulário até quinta-feira (21), às 18h. No formato virtual, o evento será transmitido por meio da plataforma Zoom, cujo link de acesso será disponibilizado a todos os inscritos.



O projeto prevê que, por 20 anos, um parceiro faça a operação do local, com gestão compartilhada com a prefeitura, garantindo o viés cultural da usina, mantendo o espaço aberto ao público e com acesso gratuito a diversas áreas em datas ao longo de cada ano.



Estão previstos 13 espaços culturais na usina. Entre eles, teatro, cinemas, salas de exposições, de danças e de ensaios. Também foram projetados cinco espaços de permanência (terraços, coworking, entre outros), e quatro de serviços em locais pré-determinados (incluindo cafeteria, bar, restaurante e loja de souvenir).



A audiência, que terá duração máxima de três horas, abrangerá a íntegra da minuta de edital, contratos e respectivos anexos e estudos, que estão disponíveis no site da Secretaria Municipal de Parcerias (SMP).