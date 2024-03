Presidente Lula cobra de ministros defesa da gestão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cobrou seus ministros nesta segunda (18) que saiam em defesa do governo federal e não apenas de suas próprias áreas e ações. O mandatário pediu "transversalidade" da sua equipe para rebater as críticas e divulgar as medidas do governo, além de mais viagens aos seus ministros e maior presença em redes sociais, para que expliquem as ações da gestão petista.

A cobrança foi feita durante reunião com todos os ministros no Palácio do Planalto. O encontro acontece em meio à elevação da pressão por mais resultados, após a queda na sua popularidade.

Pesquisa divulgada pelo Ipec no início do mês mostrou piora nos índices de aprovação de Lula. Consideram a administração ótima ou boa 33%, ante 38% na pesquisa anterior, realizada em dezembro de 2023. Outros 33% avaliam a gestão regular, e 32% veem como ruim ou péssima, uma oscilação positiva de dois pontos em relação aos dados anteriores.

Lula então teria afirmado que é preciso "transversalidade" na defesa do governo. Disse que cada um é ministro de uma determinada área, mas que todos são integrantes do governo federal e por isso têm responsabilidade em defendê-lo.