Prefeitura de Porto Alegre assina parceria para coleta, destinação e reciclagem de vidro

A Prefeitura de Porto Alegre assinou, nesta segunda-feira (18), a parceria para coleta especializada de vidro em Porto Alegre. Segundo a administração municipal, serão distribuídos inicialmente 30 contêineres, sendo metade em março e metade em agosto, que servem para depósito dos resíduos de vidro da população, para posterior destinação e reciclagem.

Os contêineres servirão para descarte de copos, garrafas e recipientes de vidro em geral, frascos de perfume, cacos e pedaços de vidro. Porém, não é permitido descarte de cristais, porcelanas, lâmpadas, cerâmicas, telas de TV, louças e lixo hospitalar.

Segundo a Secretária Municipal de Parcerias Ana Pellini, a medida teve início na Cidade Baixa, a pedido da associação de comerciantes do bairro. A Orla do Guaíba seria outro foco. Segundo ela, a prioridade é atender “lugares de grande circulação e grande geração de vidro usado”.

O critério para escolha dos locais, de acordo com Ana Pellini, foi realizado após “um estudo com o DMLU, com as associações de comerciantes dos vários bairros”. Com base nisso, foram escolhidos os locais com maior quantidade de vidro descartado.

O processo de destinação será realizado pela empresa Verallia, que atua com o projeto Vidro Vira Vidro em outros estados e cidades do Rio Grande do Sul. Outra empresa, a Vidrofix Comércio de Sucatas, será a executora e responsável pela logística e instalação dos pontos de entrega voluntária, assim como manutenção e recolhimento.

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, explicou que investirá ainda na gestão de resíduos para além dos vidros. Segundo ele, já há um processo licitatório correndo, que visa colocar contêineres de resíduo orgânico junto aos recicláveis já existentes de forma gradativa. “Vamos começar por dois, três bairros, depois vamos progredindo”, disse Melo.

Posicionamento dos catadores

Durante o pronunciamento, uma representante da classe dos catadores se manifestou. Segundo ela, essa medida da prefeitura estaria tirando o vidro destinado aos galpões das cooperativas, prejudicando o trabalho da classe. “Estão tirando material de dentro dos galpões, os catadores estão perdendo”, reiterou ao prefeito. Ela também afirmou que a classe sequer foi chamada à comparecer ao evento.

Durante a réplica, a secretária de Parcerias alegou que o produto que será recolhido não chegava à cooperativas. Além disso, acrescentou que a mediação com os catadores está sendo realizada junto ao Tribunal Regional do Trabalho.

Para contornar a situação, o prefeito chamou a representante da classe ao palco, e disse que marcará uma reunião com a classe dos catadores ainda esta semana, para tomar alguma decisão sobre o assunto. Para Melo, o objetivo do projeto é estimular a economia circular, com o vidro voltando para a cadeia produtiva. O chefe do executivo municipal afirmou também que “essa cadeia precisa ser trabalhada em seu conjunto, olhando também para os catadores”.

Confira os pontos aproximados que receberão os contêineres:

Bairro Cidade Baixa

Rua da República (próximo à esquina com José Patrocínio)

Rua da República (próximo à esquina com Sofia Veloso)

Rua Joaquim Nabuco (próximo à esquina José do Patrocínio)

Rua Joaquim Nabuco (próximo à esquina da Lima e Silva)

Rua Lima e Silva (em frente à Travessa leão XIII)

Rua Lima e Silva (próximo à esquina da Luiz Afonso)

Rua Lima e Silva (próximo à esquina da Alberto Torres)

Rua João Alfredo (próximo à esquina da Lopo Gonçalves)

Rua João Alfredo (próximo à esquina da Luiz Afonso)

Rua Lima e Silva (próximo à esquina com Sebastião Leão )

Bairro Centro Histórico

Mercado Público (em local disponível no entorno do Mercado Público)

Rua Andradas (junto aos containers de lixo)

Rua Sarmento Leite (UFRGS Centro Histórico)

Parques e Praças de Porto Alegre

Trecho 01 na Orla do Guaíba

Trecho 02 na Orla do Guaíba

Trecho 03 na Orla do Guaíba

Parque Marinha do Brasil

Praça Júlio Mesquita (perto do bar do Paulista)

Parque Farroupilha/Redenção (frente do Araújo Vianna)

Parque Farroupilha/Redenção (Monumento do Expedicionário/Brique da Redenção)

Parque Germânia

Praça da Encol

Parque Moinhos de Ventos

4º Distrito

Rua Moura de Azevedo (esquina com a Rua Conselheiro Travassos)

Rua Moura de Azevedo (esquina com a rua Conselheiro Camargo)

Rua Santos Dumont (esquina com Rua Álvaro Chaves)

Rua Álvaro Chaves

Rua Polônia 304 (esquina com a Santos Dumont)

Avenida São Pedro (esquina com a rua Presidente Roosevelt)

DC Shopping (na Travessa São José, esquina com Frederico Mentz)

Zona Norte