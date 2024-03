Governo Federal vai destinar quase R$ 30 bi ao RS no Novo PAC

O governo federal deve destinar R$ 29,5 bilhões em investimentos ao Rio Grande do Sul através do Novo PAC. O anúncio foi feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta sexta-feira (15), em Porto Alegre. O recurso deve ser implementado durante toda a gestão do petista e pode inclusive ultrapassar o final do mandato.



O PAC é o Programa de Aceleração do Crescimento e remete ao programa lançado por Lula em 2007, durante seu segundo mandato na presidência da República. Nesta nova fase do programa, durante o terceiro mandato do petista, deve ter investimento total de R$ 1,7 trilhão em todo País.

Deste R$ 1,7 trilhão, R$ 614 milhões devem ser oriundos da atividade privada, através de parcerias e concessões, R$ 376 milhões têm origem do orçamento geral da União, R$ 368 milhões serão captados através de financiamentos e R$ 361 têm origem de empresas estatais do governo.

Dos R$ 29,5 bilhões que devem chegar ao Rio Grande do Sul, R$ 21 bilhões são exclusivos para o Estado e R$ 8,5 bilhões são obras ditas "regionais" - ou seja, são compartilhadas com outros estados, como rodovias que cruzam as divisas gaúchas.

O maior volume do investimento será em rodovias. Destes R$ 21 bilhões exclusivos para o Estado, R$15,6 bilhões serão aplicados em estradas e R$5,4 bilhões em ferrovias. Entre as entregas, estão a duplicação de 15 quilômetros da BR-116 na região de Camaquã, 9 quilômetros de duplicação na BR-116 em Tapes e a reconstrução da ponte internacional de Uruguiana.

Entre obras em andamento, contratadas, a contrtar, em projeto, com concessão existe e com concessão em estudo, há intervenções previstas para as rodovias BR-116, BR-392, BR-290, BR-153, BR-158, BR-472, BR-392, BR-163, BR-285, BR-285, BR-101, BR-386 e BR-448.

Dentre as ferrovais, há estudos para renovação da licitação da malha sul, ferrovia norte sul (Chapecó - Rio Grande) e o trem de passageiros de pelotas.