Rio Grande do Sul vai receber 354 obras e equipamentos do Novo PAC Seleções

O Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou nesta quinta-feira (7) o resultado de 16 das 27 modalidades do Novo PAC Seleções, que compreendem os eixos Saúde, Educação, Ciência e Tecnologia e Infraestrutura Social e Inclusiva.



As 16 modalidades são executadas pelos Ministérios da Saúde, Educação, Cultura e Esporte e somam R$ 23 bilhões em investimentos. No total, foram selecionados 6.778 obras e empreendimentos nos 26 estados e no Distrito Federal, alcançando 59% dos municípios brasileiros. As seleções priorizaram a cobertura de vazios assistenciais, além dos critérios de cada modalidade, conforme divulgado no lançamento do programa.



Com as propostas selecionadas, o estado do Rio Grande do Sul receberá investimentos do Governo Federal para realizar 354 obras, que irão melhorar o acesso a serviços de saúde, educação, esporte e cultura. Serão 182 obras na área da Saúde, 151 na Edicação, 21 para Infraestrutura social e inclusiva (15 obras financiadas pelo Ministério da Cultura e 6 pela pasta do Esporte). As obras devem alcançar mais de 8,6 milhões de gaúchos, 79% da população do estado.





O Novo PAC Seleções foi lançado no dia 27 de setembro de 2023 quando foram anunciados investimentos de R$ 65,4 bilhões para seleções de obras e empreendimentos com participação dos estados e municípios. O valor total destinado ao Novo PAC Seleções é de R$ 136 bilhões e a segunda etapa do programa deve ser lançada em 2025. O recurso está contemplado no investimento total do Novo PAC que é de R$ 1,7 trilhão.



Com o Novo PAC Seleções, o Governo Federal ampliou o formato para as cidades e estados apresentarem as principais necessidades e prioridades para a população. Os projetos selecionados se somam às obras já anunciadas pelo Governo Federal, em agosto de 2023, quando foi lançado o Novo PAC, parceria entre Governo Federal e setor privado, estados, municípios e movimentos sociais.



