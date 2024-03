Lula virá ao Rio Grande do Sul no dia 15 de março

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estará no Rio Grande do Sul na próxima sexta-feira, dia 15 de março. A informação foi confirmada pelo ministro da Secretar ia de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta, nesta quinta-feira (7).

Lula estará em Lajeado para fazer um balanço das entregas do governo federal aos moradores do Vale do Taquari atingidos pelas enchentes, e deve participar de um evento no auditório da Univates. Já em Porto Alegre, o presidente Lula deve ter um encontro no auditório d a Fiergs. A intenção é realizar um almoço com empresários e o governador Eduardo Leite (PSDB).

Em setembro, uma comitiva de ministros liderada pelo então presidente em exercício Geraldo Alckmin (PSB) foi a Muçum, Roca Sales e Lajeado acompanhar os impactos da enchente do rio Taquari, que causaram 52 mortes e impactaram a vida e a economia da região.