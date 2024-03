Deputada Bruna Rodrigues é absolvida por acusação de agressão contra Bobadra

A deputada estadual Bruna Rodrigues (PCdoB) foi absolvida por unanimidade nesta segunda-feira (4) pela 3ª Relatoria da Turma Recursal Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no processo em que era acusada de agressão. A turma recursal criminal decidiu dar provimento ao recurso da defesa da deputada, que defendeu nos autos que não houve “vias de fato” contra o seu ex-colega de Câmara de Vereadores, Alexandre Bobadra (PL).

Bruna foi acusada e posteriormente sentenciada O incidente ocorreu em 2021, quando ambos ainda eram vereadores.a 15 dias de detenção, convertidos em multa, por ter empurrado Bobadra durante uma sessão no plenário da câmara de vereadores de Porto Alegre — acusação pela qual foi agora absolvida.

ENTENDA O CASO: Deputada estadual Bruna Rodrigues é condenada por empurrão em Alexandre Bobadra

O caso ocorreu, segundo a assessoria de imprensa da deputada, após a parlamentar denunciar Bobadra pela prática de violência política de gênero por ter ouvido que “ela só poderia ter tesão por ele”. Ainda segundo a assessoria, o ex-vereador registrou boletim de ocorrência contra Bruna 24 horas depois de ser indiciado pela Polícia Civil.

"Foi uma nítida tentativa do ex-vereador tentar inverter uma situação que era absurda. Tentou me constranger com palavras misóginas, utilizando de menosprezo e discriminação à condição de eu ser mulher, praticando atos de violência de gênero, com a finalidade de dificultar o desempenho do meu mandato eletivo, e depois que foi denunciado pelo Ministério Público, faz um boletim de ocorrência contra mim. Mas a luta, tão dolorida, muitas vezes nos acalenta, pois o judiciário constatou que era uma tentativa de perpetuar a violência política de gênero”, afirmou Bruna.

A advogada de defesa da deputada, Eduarda Garcia, aponta que “após três anos de enfrentamento de um processo como ré em um processo criminal — posição comumente ocupada por pessoas negras no sistema de justiça criminal —, finalmente obtivemos o reconhecimento da Justiça de que Bruna, uma parlamentar exemplar, não cometeu crime algum, obtendo a absolvição".

Segundo a assessoria da deputada, foi acolhida a tese de atipicidade da conduta, ou seja, o comportamento dela no dia dos fatos não configura crime, não tendo ela a intenção de agredir o ex-vereador, mas, sim, separar uma briga entre parlamentares no dia da votação do passaporte vacinal.

Procurado pela reportagem, Bobadra se defendeu: "A imagem diz tudo. Ela me agrediu no plenário de forma desproporcional. Confio na Justiça e tenho certeza que o Ministério Público deve recorrer, o que é natural. As imagens comprovam que ela me agrediu. Da minha parte, não quero mais me envolver. Se a vejo, atravesso a rua", afirmou o ex-vereador.