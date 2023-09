Deputada estadual Bruna Rodrigues é condenada por empurrão em Alexandre Bobadra

A deputada estadual Bruna Rodrigues (PCdoB) foi sentenciada a 15 dias de detenção, convertidos em multa, por ter empurrado o vereador cassado Alexandre Bobadra (PL) durante uma sessão no plenário da câmara de vereadores de Porto Alegre. O incidente ocorre em 2021, quando ambos ainda eram vereadores.

O ocorrido foi julgada pelo 1º Juizado Especial Criminal do Foro Central de Porto Alegre, que decidiu pela condenação da deputada estadual. A juíza Lisiane Barbosa Carvalho, em decisão proclamada na noite da quinta-feira (31), condenou Bruna conforme o artigo 21 da lei de contravenções penais por praticar vias de fato.



A briga ocorreu durante a sessão do dia 20 de outubro de 2021, que debatia o passaporte vacinal por conta da Covid-19. A parlamentar empurrou o colega, conforme a Justiça, não havendo lesões corporais, junto ao microfone de apartes.



A confusão iniciou quando o vereador Pedro Ruas (PSol) utilizava o microfone. Rodrigues indicou ter saído em defesa do vereador Matheus Gomes (PSol), que estava próximo.



De acordo com a decisão da magistrada, a deputada agiu "com perfeita consciência da ilicitude de seus atos, sendo reprovável sua conduta", sem corroborar os elementos apresentados pela defesa.