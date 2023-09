Governo do DF pede ao Ministério da Justiça o envio da Força Nacional no 7 de Setembro

O governo do Distrito Federal solicitou ao Ministério da Justiça e Segurança Pública que a Força Nacional esteja em Brasília para reforçar a segurança no dia 7 de setembro. O ministério recebeu convite para participar do planejamento das ações de segurança durante os desfiles pelo Governo do Distrito Federal, a quem cabe a responsabilidade de fazer a segurança local da solenidade.

• LEIA TAMBÉM: Zanin arquiva processo contra Bolsonaro por omissão na compra da vacina

Celina Leão, governadora interina do DF, determinou a criação de um gabinete de mobilização para o 7 de Setembro, com a participação de representantes de ministérios, Congresso e STF. O objetivo é evitar episódios como os ataques semelhantes ao 8 de janeiro.

Nesta quinta-feira (31), o secretário executivo da pasta, Ricardo Cappelli, recebeu a governadora interina após o Ministério encaminhar ofício alertando sobre vídeos que circulam nas redes sociais conclamando para manifestações durante o evento.

O gabinete será coordenado pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, e o objetivo é "promover a ordem pública e social, coordenar as atividades administrativas e acompanhar os eventos de 7 de Setembro".

A expectativa é de que o evento reúna cerca de 30 mil pessoas na Esplanada dos Ministérios. O início dos desfiles está previsto para as 9h, e contará com a presença do presidente Lula (PT). O slogan das festividades deste ano será "Democracia, Soberania e União".

O governo do presidente Lula vai usar a sua primeira cerimônia de 7 de Setembro para transmitir uma mensagem de união nacional. Nesta semana, a Esplanada já está sendo tomada por arquibancadas e palcos, além de faixas com as cores da bandeira.

A ideia de integrantes do governo que participam da organização é criar um novo conceito para o feriado, mas destacando uma mensagem mais institucional, sem caráter de disputa partidária.