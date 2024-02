Lula afirma ser favorável à criação do Estado Palestino e acusa Israel de genocídio

do Rio de Janeiro

"Eu sou favorável à criação do Estado Palestino livre e soberano", afirmou nesta sexta-feira (23) o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele fez a declaração durante a apresentação da Seleção Petrobras Cultural-Novos Eixos em cerimônia realizada no Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio de Janeiro. Lula acrescentou que espera que Palestina e Israel possam viver em harmonia. No entanto, ressaltou que "o que governo de Israel está fazendo com o povo palestino, não é guerra, é genocídio".

Ele ainda acrescentou que são milhares de crianças mortas e desaparecidas e não somente soldados estão morrendo, estão falecendo mulheres. "Se isso não é genocídio, eu não sei o que é genocídio", salientou.

O presidente brasileiro ainda defendeu uma reforma do conselho da Organização das Nações Unidas (ONU) que possa fazer com que o mundo do século 21 seja representado e não "o mundo de 1945, 1946, 1947, 1948". "O conselho de segurança da ONU hoje representa nada, não toma decisão para nada", fulminou Lula.

A estatal, através da Seleção Petrobras Cultural-Novos Eixos, aportará R$ 250 milhões e ações culturais. Desse montante, pelo menos R$ 37,5 milhões serão destinados à Região Sul, porque cada região do País receberá, no mínimo, 15% desses recursos.



Conforme a gerente executiva de comunicação da Petrobras, Rosane Aguiar, a meta da empresa é retomar o protagonismo no patrocínio da cultura no País, com um processo participativo. Ela adianta que os recursos serão destinados a iniciativas como festas populares, longas metragens, exposições, shows musicais, peças teatrais, entre outras. "Queremos democratizar o acesso à cultura", enfatiza.



Durante o anúncio vários representantes da classe artística estiveram presentes. Representando o Sul, integrantes do Museu da Cultura Hip Hop do RS



Por sua vez, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, lembra que em 2022 o patamar de patrocínio da empresa no setor cultural era apenas de R$ 27 milhões. Ele defende que é necessário aumentar esse valor, pois aportes na cultura, segundo ele, não são gastos, são investimentos. "A cada R$ 1,00 investido na cultura, voltam R$ 1,60 para a economia do País", ressalta o executivo. Ele acrescenta que a cultura nacional, projeta o Brasil para o mundo.



A ministra da Cultura, Margareth Menezes, afirma que, com a eleição de Lula para o seu terceiro mandato como presidente da República, será possível reposicionar a cultura como elemento central para o crescimento econômico e combate à desigualdade. "Um povo que tem cultura forte, que consome cultura, tem envergadura diante do mundo", diz Margareth. Ela também enfatiza que o setor cultural é um vetor do desenvolvimento econômico. Ele sustentou ainda que o conselho da segurança seja mais democrático e plural. Além disso, ele disparou que a classe política precisa deixar de ser hipócrita, "pois não é possível que pessoas não compreendam o que está acontecendo em Gaza". Ele também disse que não é possivel aceitar a guerra na Ucrânia. Em todas as falas, o presidente foi muito ovacionado pela plateia presente, constituída de petroleiros, artistas e outras pessoas que acompanhavam o

A Seleção Petrobras Cultural também vai fomentar uma maior participação de grupos sub-representados e segmentos étnico-raciais em situação de vulnerabilidade, prevendo reserva de vagas para projetos que sejam propostos, liderados ou que apresentem como escopo principal integrantes desses grupos.



As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente na plataforma digital petrobras.com.br/cultural/selecoes-publicas-culturais, de 23 de fevereiro a 8 de abril.