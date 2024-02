Marcon passa a coordenar bancada federal gaúcha em Brasília

O deputado federal Dionilso Marcon (PT) assumiu nesta terça-feira (20) a coordenação da bancada federal gaúcha em Brasília. O cargo de adjunto na coordenação será do deputado Alceu Moreira (MDB). A escolha segue rodízio partidário previamente acertado entre os parlamentares gaúchos. Marcon ficará na coordenação até fevereiro de 2025. A bancada é composta por 31 deputados federais e três senadores do Rio Grande do Sul - Paulo Paim (PT), Luis Carlos Heinze (PP) e Hamilton Mourão (Republicanos).

Em 2010, Marcon foi eleito deputado federal pela primeira vez e apresentou mais de 20 projetos de lei. Estabeleceu o Orçamento Participativo nas emendas parlamentares do seu mandato. Foi reeleito em 2014 para mais um mandato de quatro anos na Câmara dos Deputados. No seu mandato, o deputado sempre lutou pela democratização do acesso à terra no Brasil e por uma ampla política de Reforma Agrária, associada à qualificação dos assentamentos. Com relação à reforma urbana, sempre esteve presente nas lutas, apoiando as reivindicações dos trabalhadores. Foi reeleito em 2014, 2018 e 2022.



O deputado petista é atuante na agricultura familiar, trabalhando para ampliar recursos na produção, custeio e investimento nas pequenas propriedades rurais. Seu mandato também ajudou no fortalecimento da política de ampliação do Programa de Aquisição de Alimentos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) que atuou em parceria com o programa Fome Zero, entidades sociais e o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea).

Marcon foi eleito deputado estadual pela primeira vez em 1998 e reeleito por mais dois mandatos. Na Assembleia Legislativa, foi líder da bancada do PT e presidiu, por duas vezes, a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos.