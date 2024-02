Marcon assume liderança da bancada gaúcha na Câmara

A bancada gaúcha na Câmara dos Deputados tem, a partir de hoje, um novo coordenador: o deputado federal gaúcho Dionilso Marcon (PT). É o terceiro nome a assumir a liderança do grupo desde março de 2023, quando passou a funcionar no sistema de rodízio entre os partidos com mais parlamentares: já exerceram a liderança Carlos Gomes (Republicanos) e Any Ortiz (Cidadania), que era coordenadora adjunta.

Segundo Marcon, a ideia de sua atuação à frente da banca gaúcha passa por “pautas questões para o benefício do Rio Grande do Sul”. “Nosso papel não é apenas o de distribuir emendas parlamentares”, comentou. O parlamentar pretende estimular que os deputados gaúchos consigam ampliar ao nível nacional matérias que também contemplem as necessidades regionais, como a redução nas filas para cirurgias pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a regulamentação de pontos da Reforma Tributária, e a atuação das concessionárias de energia elétrica, além de projetos de alcance local como a ampliação do Trensurb.

Para isso, Marcon diz contar com a unidade da bancada em votações e demandas. “A gente sempre deixou de lado questões ideológicas ou partidárias quando o tema é de interesse dos gaúchos”, pontuou.

Até 2026, o revezamento terá ainda líderes pertencentes ao PL e ao PP. Nesta terça-feira também será definido o parlamentar que irá exercer o cargo de adjunto na coordenação, que poderá pertencer ao MDB, PDT e Podemos, respectivamente quinta a oitava siglas mais votadas.

O acordo para o rodízio de líderes passou a valer depois que o deputado Giovani Cherini (PL), que liderou a bancada durante oito anos, não buscou a reeleição para o cargo no ano passado.