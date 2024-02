Partido Novo escolhe novo presidente na Capital

O partido Novo em Porto Alegre está se organizando para as eleições municipais deste ano. A partir de fevereiro, Carlos Molinari, um dos fundadores da sigla no Estado, assume o comando do diretório municipal da legenda na Capital.

Desde 2013 no partido, o advogado dedicou-se, juntamente ao deputado estadual Felipe Camozzato e ao ex-deputado estadual Fábio Ostermann, na coleta de assinaturas para a fundação da sigla no Rio Grande do Sul. Ele foi o primeiro presidente estadual do Novo, entre 2016 e 2018.

"Já estive ao lado do Novo na vitória do Camozzato como primeiro vereador da sigla em Porto Alegre. Agora, quero participar de uma grande expansão aqui na Capital. Volto para dar a minha contribuição neste momento muito importante. Montaremos uma nominata qualificada, para ter sucesso nas eleições", disse o novo presidente, segundo nota enviada através de assessoria de imprensa.

Molinari tem o objetivo de aumentar o número de voluntários ativos no município. Para isso, o diretório organiza o "Arrancada 2024", evento para unir mandatários, filiados e apoiadores da sigla na Capital. A programação ocorre em 27 de fevereiro, às 19h30min, no bar Nosso Tap Room, no Bairro São Geraldo em Porto Alegre.