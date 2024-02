Agergs espera envio de projeto de reestruturação para 1ª quinzena de março

reestruturação da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) deve estar pronta para ser enviada pelo Palácio Piratini à Assembleia Legislativa na primeira quinzena de março. É a expectativa da presidente do órgão, Luciana Luso de Carvalho A proposta que trata dada Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs). É a expectativa da presidente do órgão,

No entanto, a assessoria de imprensa da Casa Civil, responsável pelo encaminhamento de projetos de lei ao Legislativo, pontuou que ainda não há prazo já acertado para a entrega e que a matéria “está em elaboração no momento”.

LEIA TAMBÉM: Parlamento intensifica debates após Carnaval

Em janeiro, durante a ocorrência de temporais que deixaram dezenas de milhares de usuários sem energia no RS, o governador Eduardo Leite (PSDB) prometeu, em visita à agência, enviar uma proposta visando o fortalecimento da estrutura para ampliar as ações de fiscalização, que abarcam, além do setor de energia, áreas como saneamento básico e rodovias, e atualmente totalizam 11 segmentos.

Segundo Luciana, são dois projetos de lei foram que foram elaborados pela agência e estão em fase de análise e ajustes pelas secretarias de Parcerias e Concessões (Separ), e Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). Um trata propriamente da reestruturação interna e governança da Agergs, com a ideia de “criar novas diretorias para espelhar os serviços fiscalizados”. A atual Diretoria de Qualidade dos Serviços, será, portanto, dividida entre as áreas atendidas pelo órgão.

Essa proposta também prevê a criação de uma ouvidoria independente, com mandato, para analisar as atribuições desempenhadas pela própria agência, somando-se à ouvidoria já existente, que atende aos usuários dos serviços concedidos que são fiscalizados pela Agergs.

O outro projeto visa a aprimorar o trabalho realizado pela agência, ampliando sua capacidade de atuação, com a contratação de pessoal e o que Luciana chama de uma “repactuação” na política salarial da agência, que torne as vagas da agência mais atrativas a profissionais experientes. “Nossa carreira passou 16 anos sem reajuste no vencimento básico. O cálculo que fizemos constatou uma defasagem salarial de 148%”, pontua. A presidente do órgão, que é oriunda do próprio quadro da Agergs, aponta que, desde 1997, quando a agência foi criada, nunca conseguiu completar o contingente funcional previsto para as atividades. “Hoje, a Agergs tem 70 funcionários, mas precisaria, tanto para cumprir suas atuais funções quanto para ampliar a atuação para mais áreas, de 130 profissionais”, explica.