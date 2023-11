Luciana Luso de Carvalho é reconduzida à presidência da Agergs

Servidora de carreira, advogada, mestre e especialista em regulação, a atual conselheira-presidente já ocupou por duas oportunidades a Diretoria Jurídica da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs).



Eleita em abril deste ano, Luciana será a primeira representante do quadro funcional da agência a ser reconduzida à presidência do conselho superior e a exercer um mandato integral à frente da Agergs.



Em sua primeira manifestação após a reeleição, a conselheira-presidente agradeceu o voto de confiança do conselho. Destacou que pretende seguir conduzindo a Agergs com a participação e o apoio dos demais conselheiros e do corpo funcional, apontando os desafios que a agência tem pela frente. “O fortalecimento institucional da Agergs e a valorização dos servidores são fundamentais para a eficiência e a capacidade regulatória da Agência”, completou, lembrando o compromisso assumido pelo Governo do Estado com a reestruturação da Agergs.



A sessão que reconduziu, por aclamação, a atual conselheira-presidente, contou com a participação dos conselheiros Algir Lorenzon, Paulo Roberto Petersen e Alexandre Alves Porsse.



Em suas manifestações, os conselheiros foram unânimes em salientar o êxito de Luciana em agregar e unir a agência, conduzindo a autarquia com transparência e inegável capacidade técnica. Nos últimos meses, o conselho superior tem buscado a abertura da Agergs, tanto para a sociedade gaúcha quanto para outros entes públicos, com o intuito de mostrar a relevância da atividade regulatória, ressaltando o impacto positivo da regulação na economia do Estado e na qualidade de vida da população.



Diálogo, transparência e valorização do corpo técnico seguem sendo os valores a nortear o seu segundo mandato, até dezembro de 2025.