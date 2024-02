Passaporte do ex-presidente foi entregue à PF

O passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), cuja entrega foi requerida pela Polícia Federal (PF) e determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, já está em posse das autoridades.

O documento estava guardado no escritório que o ex-mandatário mantém na sede do PL, em Brasília. O local foi um dos alvos das operações de busca e apreensão realizadas nesta quinta-feira.

"Entrei em contato com o delegado que conduzia a diligência para que o mesmo já procedesse ao recebimento do passaporte atendendo, assim, a determinação do ministro (Alexandre de Moraes). O delegado atendeu meu pedido e emitiu certidão da entrega", afirma o advogado Paulo Amador da Cunha Bueno, que integra a defesa do ex-presidente. "Saí do governo há mais de um ano e sigo sofrendo uma perseguição implacável", disse Bolsonaro numa ligação de WhatsApp por vídeo à reportagem.

"Me esqueçam, já tem outro governando o País", seguiu o ex-presidente. Além de determinar a entrega do passaporte, a PF informou a Bolsonaro que ele está proibido de se comunicar com os outros alvos da operação. O ex-presidente afirmou à reportagem que está ainda se inteirando das buscas e apreensões e das prisões e que não poderia dar mais declarações.