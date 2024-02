Em vídeo, Bolsonaro diz que iria acionar 'seu exército'

Decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes relata que a Polícia Federal (PF) está de posse de um vídeo de uma reunião ministerial de Jair Bolsonaro (PL) realizada em 5 de julho de 2022, a três meses das eleições, ocasião em que ele e auxiliares discutem claramente cenários golpistas.

LEIA TAMBÉM: Bolsonaro e militares são alvos da Operação Tempus Veritatis

"Eu vou entrar em campo usando o meu exército, meus 23 ministros (...) Nós não podemos esperar chegar 23, olhar para trás e falar: o que que nós não fizemos para o Brasil chegar à situação de hoje em dia?", afirmou Bolsonaro nessa reunião, segundo transcrição da PF.

O vídeo, segundo o inquérito, estava armazenado em um computador apreendido com Mauro Cid, então chefe da ajudância de ordens de Bolsonaro e hoje colaborador das investigações.

Ocorrida em um contexto de forte ofensiva de Bolsonaro contra a lisura das urnas eletrônicas, a reunião da cúpula do governo contou com a presença, entre outros, do então chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, do então ministro da Justiça, Anderson Torres, e do então ministro da Defesa, Paulo Sergio Nogueira.

Apesar do tom golpista, Bolsonaro fala em não haver "providência de força". "Não é dar tiro. Vou botar a tropa na rua, metralhar? Não é isso".