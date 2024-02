Sartori anuncia que não irá concorrer à prefeitura de Caxias do Sul

Em sua conta na rede social X (ex-Twitter), o ex-governador José Ivo Sartori (MDB) anunciou, na manhã desta quarta-feira (7), que não pretende se candidatar à prefeitura de Caxias do Sul nas próximas eleições municipais.

Por meio de nota à imprensa, ele afirma que "neste novo momento da política e da minha própria vida, quero seguir colaborando – mas não mais como candidato". No texto, confessa "que a forma como aprendi a fazer política mudou bastante e, aos quase 76 anos de idade, me cabe um papel mais de parceiro e colaborador".

Desde que comecei a participar das mobilizações do MDB pelo interior do Estado, meu nome passou a ser cogitado como candidato a prefeito de Caxias do Sul. Tenho recebido muitas demonstrações de apoio e carinho nesse sentido, o que me deixa grato pela jornada que construímos. pic.twitter.com/0taSP4idGA — José Ivo Sartori (@JoseIvoSartori) February 7, 2024





Leia a nota na íntegra:

"Desde que comecei a participar das mobilizações do MDB pelo interior do Estado, meu nome passou a ser cogitado como candidato a prefeito de Caxias do Sul. Tenho recebido muitas demonstrações de apoio e carinho nesse sentido, o que me deixa grato pela jornada que construímos.



Por sinal, esse caminho começou justamente em Caxias, quando me elegi vereador em 1976 – numa trajetória que depois me fez deputado, duas vezes prefeito e governador do Estado. Lá já se vão 48 anos de vida pública, em que procurei agir com diálogo e simplicidade.



Neste novo momento da política e da minha própria vida, quero seguir colaborando – mas não mais como candidato. Confesso que a forma como aprendi a fazer política mudou bastante e, aos quase 76 anos de idade, me cabe um papel mais de parceiro e colaborador.



Creio que cumpri minha trajetória com seriedade e ética. Agora é hora de renovar e dar oportunidade a outras lideranças – e o MDB tem opções capacitadas e repletas de energia para liderar esse processo.



Portanto, informo que não serei candidato a prefeito de Caxias do Sul. Agradeço a todos. E seguirei contribuindo na construção política e social, como já tenho feito nos últimos meses, desde que o interesse principal seja uma Caxias melhor para todos."