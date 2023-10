Lideranças do MDB lançam José Ivo Sartori como pré-candidato à prefeitura de Caxias do Sul

Para as principais lideranças do MDB gaúcho, o ex-governador do Rio Grande do Sul José Ivo Sartori deve ser o pré-candidato do partido para disputar a prefeitura de Caxias do Sul nas eleições de 2024.

A vitória em Caxias do Sul é vista como estratégica para o MDB gaúcho, de acordo com o presidente estadual do partido, Fábio Branco, na abertura do evento Mobiliza 15 neste sábado (28). Branco "convocou" Sartori a aceitar o projeto, pedido endossado pelo correligionário e conterrâneo Carlos Búrigo, deputado estadual pelo partido, por prefeitos locais e pelo presidente da Assembleia Legislativa, Vilmar Zanchin.

Sartori agradeceu ao público, e disse que a construção partidária deve se sobrepor à definição de nomes. “Não adianta só buscar pessoas. É preciso construir unidade e um projeto para o município”, afirmou o ex-governador no evento. De acordo com o partido, Sartori não desencorajou quem pediu sua pré-candidatura, mas indicou que a escolha de nomes deve ser feita preferivelmente no ano que vem.

O "sim" de Sartori marcaria o retorno de Sartori à arena eleitoral desde a derrota na tentativa de reeleição em 2018 para Eduardo Leite (PSDB), em uma disputa mais apertada do que as pesquisas eleitorais previam. O nome de Sartori era cogitado para disputar o Piratini ou o Senado em 2022, mas o ex-governador optou por não concorrer. Agora, ele volta para pleitear o cargo que ocupou entre 2005 e 2013, e o projetou ao governo estadual em 2014, vencendo Tarso Genro (PT).