Duas gaúchas assumem direção do Instituto de Formação de Líderes de SP

As gaúchas Gabriela Bratz Lamb e Daniela Villagra assumem os cargos de presidente e vice-presidente, respectivamente, do Instituto de Formação de Líderes de São Paulo (IFL-SP) em cerimônia na capital paulista nesta sexta-feira (2).

Ambas as líderes têm raízes no Instituto de Estudos Empresariais (IEE), de Porto Alegre, tendo sido Gabriela associada deste por quatro anos antes de sua mudança definitiva para a cidade de São Paulo, em 2020. Daniela é ligada ao instituto de forma hereditária: seu pai foi diretor do IEE na gestão 1993-1994.



Embora tenha nascido como uma iniciativa de expansão do IEE, o IFL-SP atualmente é um instituto independente, consolidado como uma referência em São Paulo há 16 anos. Sua missão é formar jovens líderes com potencial de impacto na sociedade, comprometidos com uma sociedade livre, democrática e próspera, contando para isso com associados de diversos setores - são empresários, executivos, jornalistas, profissionais liberais e acadêmicos.



A gestão dura um ano e é rotativa entre os associados do Instituto. Gabriela já está na gestão do IFL desde novembro. É tradição que a posse oficial ocorra somente no primeiro evento do ano seguinte.



A nova presidente está implementando uma nova formação para os líderes. “Fizemos uma readequação do ciclo de formação. Passa a ser mais completo, mas mais simples. Somos um instituto de formação, temos como prioridade formar os associados. Precisamos de formação rígida para que eles saiam de forma a impactar a sociedade”, disse Gabriela, em entrevista ao Jornal do Comércio.



O objetivo de fortalecer o retorno aos princípios clássicos das ideias de liberdade. “Lideranças bem formadas impactam o meio em que estão inseridas. Assim, entendemos que as ideias pelas quais advogamos chegam na ponta por meio dos nossos associados, e é por eles que atuamos”, afirmou.



Gabriela Bratz Lamb Jereissati é advogada, pós graduada em direito empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP), cursou o “Global Competitiveness Leadership Program” da Georgetown University.



Daniela Marques Villagra é porto-alegrense, graduada em Administração de Empresas na (ESPM-SP), sócia e consultora de gestão empresarial na multinacional israelense Goldratt Consulting, que atua em consultoria empresarial com operações no Japão, EUA, China, Índia, Europa e América Latina.