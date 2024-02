Alberto Delgado Neto celebra a democracia ao assumir presidência do TJRS

O desembargador Alberto Delgado Neto foi empossado como presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) em sessão solene realizada no edifício-sede do judiciário gaúcho na tarde de hoje (1º). O cargo foi entregue por Iris Helena Medeiros Nogueira, a primeira mulher a ocupar o posto no estado.

Durante seu discurso, ele reafirmou o compromisso com a manutenção da democracia e relembrou sua trajetória no poder judiciário, inclusive os cargos ocupados por ele antes de iniciar a magistratura em 1990. Atualmente, Delgado Neto era o 1º vice-presidente do TJRS. “Em um momento histórico em que o TJRS completa 150 anos, a evolução nos informa incremento da função política da chamada justiça pelos nossos cidadãos. Temos um país democrático que se expressa a partir da vontade popular”, afirmou.

Delgado Neto, que já havia afirmado no momento de sua eleição para a presidência, em dezembro, que realizaria uma gestão focada no ser humano, também afirmou que buscará ampliar a comunicação da Corte. Assim, ele espera que as decisões dos magistrados sejam melhor compreendidas pela população em geral.

Enquanto isso, a desembargadora Iris Helena Medeiros se despediu da presidência relembrando suas contribuições à frente do TJRS. Em seu discurso, ela afirmou que, além de ser lembrada como a primeira mulher a presidir o TJRS, ela quer “ser lembrada como alguém que fez a diferença em causas importantes, como o combate ao câncer”, fazendo relação às verbas orçamentárias destinadas a isso. Além disso, a desembargadora celebrou o aumento no quadro funcional do judiciário gaúcho, o que, segundo segundo ela, auxiliou a ampliar a produtividade da justiça do estado.

Estiveram presentes na solenidade representantes dos três poderes nos níveis estadual e municipal. Incluindo o governador Eduardo Leite (PSDB), o prefeito Sebastião Melo (MDB), o presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre Mauro Pinheiro (PL), o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul Adolfo Brito (PP) e presidentes dos principais órgãos de justiça gaúchos.

Além de Delgado Neto, foram empossados também como 1º vice-presidente o desembargador Ícaro Carvalho de Bem Osório, como 2º vice-presidente o desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, como 3º vice-presidente a desembargadora Luzmary Fátima Turelly da Silva e como corregedora-geral da justiça a desembargadora Fabianne Breton Baisch. Os cargos são válidos para o biênio 2024-2025.