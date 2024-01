Assinatura dos contratos da privatização da Carris será realizada nesta terça

privatização da Carris , empresa responsável pela gestão de mais de 20% do transporte coletivo de Porto Alegre, será concluída com a assinatura dos contratos de compra e venda entre a Prefeitura Municipal e a Empresa de Transporte Coletivo Viamão. O ato será realizado às 11h, no Centro Administrativo Municipal e contará com a presença do prefeito Sebastião Melo (MDB), de representantes da empresa e dos órgãos responsáveis pelo processo e fiscalização da companhia.

De acordo com o edital do leilão em que a Carris foi arrematada pela Empresa de Transporte Coletivo Viamão, a concessão terá duração de 20 anos, com a operação de 20 linhas. A estabilidade será garantida para 81,7% dos atuais funcionários. Com a assinatura dos contratos de compra e venda, a prefeitura deverá receber um valor inicial de R$ 12,5 milhões em até 5 dias úteis.

Fundada em 1872 e considerada a mais antiga empresa de transporte coletivo do Brasil, a Carris teve seu processo de privatização iniciado em junho de 2021, quando o prefeito da capital gaúcha, Sebastião Melo (MDB), assinou o Projeto de Lei (PL) que previa a desestatização. Após seu envio para a Câmara Municipal, o PL foi aprovado três meses depois com 23 votos favoráveis e 13 contrários.

No leilão, realizado em outubro do ano passado, a Empresa de Transporte Coletivo Viamão garantiu a compra da Carris a mais do que a proposta comercial mínima prevista na licitação. A outra empresa interessada, a Viação Mino Ltda foi desclassificada sob a alegação de não ter apresentado a documentação necessária.