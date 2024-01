TJRS e governo assinam portarias para ampliação de atendimentos do SUS

A aplicação de R$ 33 milhões destinados pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) serão repassados à Secretaria Estadual de Saúde (SES) nesta segunda-feira (22). O valor prevê o atendimento a mais de 7 mil pessoas em três áreas: tratamento de feridas crônicas, tratamento cirúrgico de escoliose pediátrica e reabilitação auditiva. A assinatura da portaria será às 14h15, no Auditório do Espaço Multiuso do TJRS.