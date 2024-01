Câmara de Caxias rejeita por unanimidade pedido de cassação do prefeito Adiló Didomenico

Por unanimidade, os vereadores de Caxias do Sul rejeitaram, em sessão extraordinária realizada nesta sexta-feira (12), a denúncia que pedia a cassação do prefeito Adiló Didodomenico (PSDB). Os documentos, protocolados pelo ex-vice-prefeito da cidade, Ricardo Fabris, foram arquivados.

O pedido de impeachment do chefe do Executivo de Caxias apontava supostas irregularidades na contratação do Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (IDEAS), empresa responsável pelo atendimento materno-infantil do serviço público de saúde prestado pelo município no Hospital Pompeia. Na peça protocolada na Casa, o autor atribuía o pedido de cassação à falta de processo licitatório para a contratação instituto.

A admissibilidade foi rejeitada por todos os vereadores presentes, com ausência do parlamentar Rafael Bueno (PDT).