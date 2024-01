Em Porto Alegre, 95% dos vereadores devem tentar reeleição

As eleições municipais estão previstas apenas para outubro deste ano e já começam a movimentar os vereadores com mandato vigente em Porto Alegre. Dos 36 parlamentares, 34 deles planejam concorrer novamente para tentar a reeleição. A disputa proporcional também promete movimentar o cenário partidário da Capital, com alguns quadros trocando de legenda.

Dentre os que manifestaram que devem participar do pleito municipal, á vereadores que podem concorrer a outros cargos políticos, sinalizando que, caso esses cenários não se concretizem, estarão buscando mais uma vez uma vaga no Parlamento.

É o caso de Mari Pimentel (Novo), cujo interesse em concorrer à prefeitura de Porto Alegre já foi apresentado ao partido, que deverá tomar a decisão entre ela e o deputado estadual Felipe Camozzato em convenção neste ano. Outro é de Cláudia Araújo (PSD), que trabalha com a possibilidade de também candidatar-se ao Executivo municipal, visto que é um desejo do partido, conforme afirmou sua assessoria. Internamente, também há quem defenda que a política deva pleitear uma vice-candidatura na chapa do prefeito Sebastião Melo (MDB), que almeja a reeleição.

Apenas dois vereadores não pretendem concorrer à reeleição

A atual composição da Câmara Municipal pretende se manter atuante para os próximos quatro anos, com apenas dois parlamentares sinalizando que não pretendem concorrer à reeleição: João Bosco Vaz (PDT) e Engenheiro Comassetto (PT). Ambos afirmaram acreditar na necessidade de renovação do Legislativo.

"Estou completando duas décadas de atuação no Legislativo Municipal. Ao reconhecer, neste período que se avizinha, a importância da renovação política e geracional, considerando os acúmulos das lutas sociais que elegeu a bancada negra em Porto Alegre em 2020 e em diversas cidades do nosso país, manifesto meu apoio à candidatura do coordenador político do nosso mandato, Brunno Mattos. Acredito que sua dedicação, visão e comprometimento com as lutas comunitárias e da nossa capital são essenciais para conduzir nossa missão de servir à sociedade de maneira dinâmica e eficiente. Juntos, seguimos promovendo a renovação necessária para enfrentar os desafios do nosso tempo", explicou Comasseto, que integra a mesa diretora da Casa neste ano.

Já o pedetista alegou que a decisão foi tomada em família: "Estou no meu sétimo mandato, já dei minha contribuição. É preciso renovar a Câmara, dar espaço para novas lideranças. A política é muito desgastante para quem se dedica a ela. Não dá para se dedicar só perto da eleição. Eu, neste tempo todo, tirei 15 dias do mês para visitar meus grupos de apoio. Quero viver mais, sem compromissos".

Janela partidária movimentará troca de siglas

Durante o período de janela partidária que, neste ano, vai de 7 de março a 5 de abril, é permitido que políticos que pretendem candidatar-se novamente às eleições possam trocar de sigla sem incorrer em infidelidade partidária — o que pode levar à cassação do mandato vigente se realizado em outros momentos. No Legislativo municipal, já é possível observar a movimentação de, pelo menos, quatro parlamentares.

Enquanto Giovane Byl já afirmou ter acertado que trocará o PTB pelo Podemos, a o partido Novo dá como certa a recepção do vereador Ramiro Rosário (PSDB), embora este prefira deixar o anúncio oficial para março. Nos bastidores, afirma-se que Jesse Sangalli pode migrar do Cidadania para o PL e Cassiá Carpes do PP para o Cidadania. Já Hamilton Sossmeier, que presidiu a Casa no último ano, alega não ter definido se permanecerá no PTB, partido que se fundiu com o Patriota, originando o Partido da Renovação Democrática (PRD).

Câmara contará com pelo menos uma cadeira a menos em 2025

De acordo com a Constituição Federal, municípios que tenham entre 1,2 milhão e até 1,35 milhão de habitantes podem ter no máximo 35 vereadores. Porto Alegre, atualmente, conta com 36 cadeiras na Câmara, mas, de acordo com o Censo apresentado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no ano passado, está 1,29% abaixo da cota limite para a manutenção dos cargos.

Por isso, será necessário que o Legislativo municipal vote ao longo do ano o projeto de alteração da Lei Orgânica que reduz o número de parlamentares. Elaborado pela mesa diretora da Casa de 2023, ele foi recebido pelo atual presidente, Mauro Pinheiro (PL), o qual já indicou que seguirá sua tramitação, visto que já foi recebida uma notificação do Ministério Público solicitando a mudança.

Confira a lista completa de vereadores que planejam concorrer à reeleição

PSDB

Gilsomar da Silva

Marcelo Bernardi

Moisés Barboza

Ramiro Rosário*

PSOL

Alex Fraga

Karen Santos

Pedro Ruas

Roberto Robaina

PT

Adeli Sell

Aldacir Oliboni

Jonas Reis

MDB

Idenir Cecchim

Lourdes Sprenger

Pablo Melo

PP

Cassiá Carpes*

Monica Leal

Comandante Nádia

PTB**

Giovane Byl*

Hamilton Sossmeier*

Tanise Sabino

Novo

Mariana Pimentel

Tiago Albrecht

PCdoB

Abgail Pereira

Giovani Culau

PDT

Márcio Bins Ely

PL

Mauro Pinheiro

Fernanda Barth

Republicanos

Alvoni Medina

José Freitas

Cidadania

Jesse Sangalli*

PSB

Airto Ferronato

PSD

Cláudia Araújo

Solidariedade

Cláudio Janta

União Brasil

Cláudio Conceição



* Vereadores que sinalizaram a possibilidade de troca de partido.