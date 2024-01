Fusão de PTB e Patriota, PRD é base de Leite no RS e pode compor governo Lula

Resultado de uma fusão entre o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e o Patriota, o Partido da Renovação Democrática (PRD) se consolida como a terceira maior sigla do Brasil em número de eleitores filiados - 1,3 milhão -, atrás apenas do MDB e do PT. Em entrevista ao Jornal do Comércio, o presidente do PRD no Rio Grande do Sul, deputado estadual Elizandro Sabino, detalhou os caminhos que o novo partido deve seguir no Estado e no País. De acordo com Sabino, o PRD continuará atuando como base do governo Eduardo Leite (PSDB) no Rio Grande do Sul. Nas eleições de 2022, antes da fusão, o PTB tinha a vereadora de Porto Alegre Tanise Sabino como candidata a vice-governadora na chapa de Luis Carlos Heinze (PP). Após derrota no primeiro turno, o partido liberou a militância para escolher seu candidato. Com a vitória de Leite sobre Onyx Lorenzoni (PL), a sigla integrou a base do governo no Estado. "Eu sou base do governo Eduardo Leite desde quando o vice-governador era Ranolfo Vieira Júnior, do PTB. Quando veio o processo da reeleição do Leite, nós tivemos a candidata Psicóloga Tanise Sabino de vice de Heinze. Não havendo êxito de ir para o segundo turno, a nossa militância foi liberada para cada um seguir as suas intenções, e depois nós continuamos o que estávamos fazendo: sendo da base do governo e trabalhando sempre para o que é melhor para o Estado", afirmou Elizandro Sabino. No âmbito nacional, o PRD está aberto para debater pautas junto ao Executivo federal e não descarta ingressar o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "A nível nacional já houve uma manifestação do presidente Ovasco Resende no sentido de que não há lapso em se conversar com o governo Lula, e eventualmente até compor o próprio governo", disse o presidente do partido no RS. Com as eleições municipais de 2024 se aproximando, Sabino comentou qual será a posição do PRD neste ano: "Nosso foco é trabalhar nas cidades-polo, estamos focados nestas cidades. Depois, nós vamos trabalhar com aqueles que foram fiéis, que estão conosco e ficaram conosco. Nós vamos concentrar esforços nessas candidaturas municipais. E também, na sequência, o nosso foco é a ampliação do partido". Sabino não especificou nomes de possíveis candidatos a prefeito ou vice no Estado, mas afirmou apoio à reeleição de Sebastião Melo (MDB) para o executivo da Capital. "Em Porto Alegre, o PRD foi o primeiro partido a abrir apoio à reeleição do prefeito Sebastião Melo. Agora, quanto a nomes de candidatura de prefeitos vice-prefeitos, ainda é muito cedo, porque é uma construção muito delicada".