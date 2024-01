Fusão de Patriota e PTB gera 3ª maior sigla do País com 1,3 milhão de filiados

Fruto da união do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) com o Patriota, o novo Partido da Renovação Democrática (PRD) é o terceiro maior partido brasileiro em número de filiados, totalizando 1,3 milhão de correligionários. O levantamento foi feito pelo site Congresso em Foco com dados disponíveis no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Antes da fusão, em outubro de 2023, o PTB contava com 1,02 milhão de filiados, enquanto o Patriota, com 319 mil.

Em primeiro lugar da lista como maior partido em número de filiados no Brasil está o MDB, com pouco mais de 2 milhões, seguido pelo PT, com mais de 1,6 milhão.

A fusão dos dois partidos foi autorizada pelo TSE em novembro de 2023. Foi a forma que encontraram para cumprir a cláusula de barreira, mecanismo que determina que cada sigla deve alcançar um mínimo de 2% no total de votos válidos para a Câmara dos Deputados ou eleger 11 deputados federais para que possa acessar o fundo partidário e o horário eleitoral gratuito em rádio e TV. O PTB elegeu um deputado, enquanto o Patriota conseguiu quatro.