Projeto da Estrada Caminho do Meio conta com novas contratações

Mais uma etapa para a execução do projeto da Estrada Caminho do Meio foi concluída nesta quinta-feira (11), na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur). Durante a manhã, o secretário da pasta, Rafael Mallmann, e a secretária de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans, reuniram-se com representantes da Caixa Econômica Federal para a assinatura do termo de contrato, que possibilitará a prestação de serviços de assistência técnica, análise e assessoria ao projeto de qualificação e melhorias da estrada. As informações são do governo do Estado.



O governo do Estado, por intermédio da Sedur, irá investir R$ 452.558,54 na nova contratação, a qual visa dar celeridade ao projeto que prevê a duplicação de vias estruturais abrangendo os municípios de Alvorada, Viamão e Porto Alegre. O trecho contemplado, de 23,2 quilômetros, serve como rota alternativa à RS-040 e ajudará a desafogar o trânsito na região, além de proporcionar mais mobilidade urbana e qualidade de vida à população.



De acordo com Mallmann, a parceria com a Caixa será fundamental para auxiliar nos projetos elaborados pelos três municípios que compõem a Estrada Caminho do Meio.



“A parceria é importante pois aproveitamos toda a expertise da instituição para analisar com cuidado os projetos que estamos recebendo dos municípios e assim conseguimos realizar uma obra com qualidade. Tenho certeza que o projeto será bem executado, resultando em uma obra perfeita e funcional para a mobilidade urbana das cidades de Alvorada, Viamão e Porto Alegre”, disse Mallmann.



Para Danielle, a contratação firmada nesta quinta representa um passo importante rumo à resolução de uma questão urbana antiga que afetava os moradores da região.



"Vejo a parceria de forma muito positiva, pois une a necessidade do Estado ao conhecimento da Caixa. Não basta entender a demanda, é preciso saber operacionalizá-la”, explicou a secretária.



Também participaram da solenidade de assinatura, o gerente de filial da Caixa, Iuri Jadovski, e as equipes técnicas da Sedur responsáveis pelo acompanhamento do projeto.