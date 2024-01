Eduardo Leite retorna ao cargo de governador do RS nesta quarta-feira

O governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB) retornará ao exercício do cargo nesta quarta-feira (10), às 12h. O chefe do Executivo em exercício, deputado estadual Vilmar Zanchin (MDB), que assumiu a função na segunda-feira (8), transmitirá o cargo para Leite. A cerimônia ocorrerá no Salão Negrinho do Pastoreio, no Palácio Piratini. Além de reassumir a função, Leite sancionará projetos de lei voltados para a Educação que foram aprovados pela Assembleia Legislativa em dezembro de 2023. O Projeto de Lei Complementar (PLC) 517/2023, que institui o Marco Legal da Educação Gaúcha, foi aprovado pelos deputados por 38 votos favoráveis e 14 contrários.