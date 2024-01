Eduardo Leite revela ter assinado união estável com Thalis Bolzan em 2023

O governador Eduardo Leite (PSDB) revelou nesta quarta-feira (10) que está casado desde o ano passado com o médico Thalis Bolzan, com quem tem relacionamento pelo menos desde 2021. A declaração de Leite ocorreu na cerimônia que marcou o seu retorno à chefia do Executivo gaúcho, após período de férias.

Durante o discurso de retomada do cargo, o governador destacou uma matéria veiculada em jornal gaúcho que afirmava a previsão de festa casamento entre Leite e Bolzan para setembro deste ano e na sede do Executivo, o Palácio Piratini. O tucano desmentiu a publicação e afirmou ter assinado união estável com Thalis ainda em 2023.

"Eu não tenho dinheiro para pagar casamento nenhum, é muito caro casar", brincou Leite, ao retrucar, em tom leve, a publicação. Segundo o governador, ele e o marido não pretendem realizar cerimônia para festejar a união.