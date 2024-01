No retorno das férias, Leite anuncia concurso para contratação de 3 mil professores

Após entrar de férias em 26 de dezembro, o governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB) retornou ao cargo nesta quarta-feira (10), em cerimônia no Palácio Piratini. No evento, Leite sancionou um pacote de quatro projetos para a Educação e anunciou concurso público para a contratação de 3 mil professores para a rede estadual de ensino.

Ao retomar o Executivo estadual, Leite afirmou que o Rio Grande do Sul terá um novo concurso público, que deve fazer a contratação de 3 mil professores. O anúncio ocorre após a nomeação dos mais de 1,5 mil novos servidores efetivos aprovados no último concurso para docentes da Rede Estadual. Somando os dois certames, até 2026 haverá pelo menos mais 4,5 mil novos educadores para compor o quadro de recursos humanos das escolas estaduais de forma efetiva.

O governador disse estar preparando a admissão de mais 6 mil docentes para a rede estadual de ensino. “Estou assinando a autorização hoje, e a partir disso o Estado faz a contratação da empresa que faz a gestão do concurso. Então, tem alguns meses pela frente para se cumprir o processo burocrático para publicar o edital”, afirmou Leite. De acordo com o governador, esta é a primeira parte do projeto de contratação de 6 mil professores para o Estado.

O tucano também sancionou quatro projetos para a Educação, de autoria do governo do Estado e aprovados na Assembleia em dezembro de 2023. A partir da assinatura dos documentos, fica instituído o Marco Legal da Educação Gaúcha, além de legislações que dispõem sobre o Conselho Estadual de Educação, a Gestão Democrática das Escolas Estaduais do Rio Grande do Sul e alterações na Política Estadual de Educação Profissional e Técnica do Estado.

LEIA MAIS: Deputados aprovam pacote de Leite para educação

Gabriel Souza (MDB), até o dia 8 de janeiro. Nesta data, o cargo foi repassado para o presidente da Assembleia Legislativa Vilmar Zanchin (MDB). A transmissão do cargo de governador para o chefe do Legislativo é uma tradição realizada nos últimos anos na política do Rio Grande do Sul.



Leite e Zanchin discursaram no retorno do governador ao exercício do cargo e enalteceram a importância de haver harmonia entre os poderes Executivo e Legislativo no Rio Grande do Sul. “Ao longo dos últimos anos tenho observado no nosso governo, e também nos que nos antecederam, esta tradição de em algum momento a presidência da Assembleia Legislativa assumir o cargo de governador do Estado”, disse Leite. O presidente do Parlamento completou: “Somos poderes independentes, cada um cumprindo o seu papel. Mas também somos poderes que trabalhamos de forma harmoniosa, respeitosa e republicana”. O anúncios e as sanções ocorreram durante a cerimônia de retransmissão do cargo a Leite. Durante o recesso do governador, o comando do Executivo gaúcho passou para o vice, até o dia 8 de janeiro. Nesta data, o, deputado estadual. A transmissão do cargo de governador para o chefe do Legislativo é uma tradição realizada nos últimos anos na política do Rio Grande do Sul.Leite e Zanchin discursaram no retorno do governador ao exercício do cargo e enalteceram a importância de haverno Rio Grande do Sul. “Ao longo dos últimos anos tenho observado no nosso governo, e também nos que nos antecederam, esta tradição de em algum momento a presidência da Assembleia Legislativa assumir o cargo de governador do Estado”, disse Leite. O presidente do Parlamento completou: “Somos poderes independentes, cada um cumprindo o seu papel. Mas também somos poderes que trabalhamos de forma harmoniosa, respeitosa e republicana”.

Projetos para Educação sancionados por Leite