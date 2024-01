Vilmar Zanchin assume como governador em exercício no RS

Entre os dias 8 e 10 de janeiro, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Vilmar Zanchin (MDB), exerce a função de governador do Estado. A transmissão de cargo foi realizada pelo seu correligionário e vice-governador Gabriel Souza (MDB) em ato no gabinete do governador, na manhã desta segunda-feira (8), no Palácio Piratini. Em seu primeiro dia na sede do Executivo, Zanchin tem agendas para atender comitivas do interior e receber demandas.

"A relação harmoniosa e republicana entre os Poderes é demonstrada de forma cristalina neste ato, quando, a cada final de gestão, o presidente da Assembleia assume por uns dias o governo do Estado”, declarou o parlamentar durante a assinatura de transmissão. “Precisamos enaltecer o jeito de administrar do governador Eduardo Leite (PSDB) e do vice-governador Gabriel Souza nas relações com os parlamentares, instituições, lideranças da sociedade e com a própria sociedade, que é respeitoso, de grandeza e de harmonia. Estou muito feliz em assumir este importante cargo.”

O vice-governador, que em 2022 presidiu o Legislativo gaúcho e também recebeu a gentileza, reforçou o simbolismo do ato em respeito à Constituição. “Esta transmissão representa a harmonia entre os Poderes. É uma bela experiência e uma honra para todos os gaúchos que ocupam este lugar. Além disso, é uma oportunidade de coroar a gestão do presidente da Assembleia”, destacou Gabriel, desejando a Zanchin um comando muito benéfico ao Estado pelos próximos dias.

Na próxima quarta-feira (10), às 12h, o presidente do Parlamento transmite o cargo ao governador Eduardo Leite em cerimônia a ser realizada no salão Negrinho do Pastoreio. Na oportunidade, serão sancionados os projetos voltados para a educação, que foram aprovados pelo Legislativo em dezembro.