Vereadora Marisol Santos assume Câmara de Caxias do Sul

Os integrantes da mesa diretora 2024 assumiram o comando da Câmara Municipal de Caxias do Sul, na manhã desta terça-feira (2), em sessão de posse que reuniu autoridades, familiares, servidores e comunidade em geral no plenário Nadyr Rossetti. A vereadora Marisol Santos (PSDB) foi conduzida à presidência, sendo a quarta mulher a ocupar o cargo em 131 anos de história do Legislativo, e defendeu a responsabilidade e a sustentabilidade no âmbito público.

A seu lado na mesa, neste ano, estarão os vereadores Adriano Bressan (PRD - partido originado da fusão entre PTB e Patriota), como 1º vice-presidente, Renato Oliveira (PCdoB), como 2º vice, Felipe Gremelmaier (MDB), como 1º secretário, e José Dambrós (PSB), então presidente da Casa, como 2º secretário).

Já no comando da Câmara da maior cidade do interior gaúcho, Marisol teceu uma lista de agradecimentos e lembrou que as novas histórias também bebem em narrativas passadas. Jornalista, relações-públicas e professora de formação, a parlamentar recordou dos anos de 2019 e 2020, quando tomou a decisão de concorrer a um cargo político. Se disse honrada por assumir a gestão do Legislativo.



“Quero reforçar nosso papel na discussão necessária e urgente da sustentabilidade. Precisamos nos dedicar para implementarmos a agenda 2020-2030 e os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS), que são um apelo global para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima, e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar da paz e da tranquilidade”, ressaltou a parlamentar, considerando oportuno nessa linha um planejamento com a equipe de trabalho do Parlamento.



Marisol também destacou que dará continuidade a obras iniciadas por presidências anteriores, como as voltadas à prevenção a incêndio, e ao sinal aberto da TV Câmara, além de melhorias na estrutura e em processos internos.

Ao valorizar a representatividade feminina, que teria sido sustentada pelas urnas, visto que ela e Denise Pessoa (PT, hoje deputada federal) foram as mais votadas ao Legislativo por suas respectivas siglas em 2020, também comemorou o fato de a nominata que encabeçou para a mesa diretora ter sido única e eleita com o voto unânime do plenário na sessão ordinária de 14 de dezembro de 2023.

No discurso de transmissão de cargo, Dambrós, agora como ex-presidente da Câmara, pediu uma salva de palmas à democracia, considerando a política a arte do bem comum, ratificou a relevância da aproximação do Parlamento com a sociedade e agradeceu o apoio dos caxienses e da equipe de funcionários da Câmara.



O vereador também listou iniciativas que a mesa diretora abraçou ao longo do ano passado e que constam no relatório entregue para a nova presidente. Entre elas, citou a recente ida a Brasília em busca de uma universidade federal para a Serra Gaúcha, a economia de recursos com devolução ao Executivo de quase R$ 12 milhões, sugerindo aplicação na manutenção da cidade e na área materno infantil e a campanha de destinação de imposto de renda devido a fundos municipais da criança e do adolescente e da pessoa idosa.



“Talvez o maior ensinamento deste ano é que esta Casa do Povo precisa estreitar ainda mais as relações com a comunidade. Fizemos algumas coisas e, se tivemos conquistas em 2023, dedico à equipe desta Casa, que foi extraordinária e se esforçou muito. Quanto a 2024, será ano eleitoral e, se tivesse que deixar uma frase, seria: paciência para reconciliar os contrários”, sugeriu para a nova presidente, que assinou a ata de posse na sequência.

Mesa diretora de 2024 na Câmara de Caxias do Sul