Famurs declara apoio à elevação da alíquota do ICMS no Estado

A Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) reuniu os presidentes das associações regionais de municípios do Estado em uma assembleia-geral para debater o projeto do governo Eduardo Leite (PSDB) que propõe a majoração da alíquota básica do ICMS de 17% para 19,5%. A maioria dos presidentes sinalizou ser favorável à elevação do imposto, frente à perda de arrecadação dos municípios.