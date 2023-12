Ex-presidente Dilma retoma exercícios ao ar livre em Porto Alegre

quando assumiu a presidência do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), em Xangai ex-presidente Dilma Rousseff está de volta a Porto Alegre, onde tem um apartamento. Na manhã desta terça-feira (12), ela foi vista praticando exercícios ao ar livre, rotina que cultivava diariamente quando morava na capital gaúcha. Na China desde março,, a, onde tem um apartamento. Na manhã desta terça-feira (12), ela foi vista praticando exercícios ao ar livre, rotina que cultivava diariamente quando morava na capital gaúcha.

Dilma costuma sair para pedalar por volta das 7h30min. Nesta manhã, vestida com roupas de academia pretas, óculos escuros e capacete, ela estava acompanhada de dois seguranças.

A ex-presidente costuma sair de casa, no bairro Tristeza, na Zona Sul, e pedalar pela orla do Guaíba em direção ao estádio do Internacional, o Beira-Rio. O trajeto é de cerca de 5km. Ida e volta, somam 10km. Ela fazia a atividade, inclusive, quando ocupava o cargo de presidente do Brasil toda vez que estava na cidade.

O dia está ensolarado e a temperatura deve chegar aos 31°C . Sem vento, o clima está propício para uma volta de bicicleta.

Dilma chegou ao Brasil na semana passada, quando passou alguns dias no Rio de Janeiro. Na quarta, participou da assinatura de um acordo com o BNDES ao lado do presidente Lula. Conforme a coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo, na sexta, ela almoçou em Ipanema, num restaurante de comida oriental.

A ex-presidente desembarcou em Porto Alegre no sábado, onde, conforme o colunista, se encontrou com a filha e os netos, que também moram na Zona Sul. Ela deve passar o Natal com a família para, antes da virada do ano, retornar à China.

Durante sua passagem pelo Brasil, Dilma foi nomeada Mulher Economista de 2023 pelo sistema Cofecon/Corecons, que congrega os conselhos federal e regional de economistas. A instituição liderada por Dilma atualmente é considerada o “banco dos Brics”.